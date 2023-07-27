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10:45, 27 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

FT: Запад и Украина признали потерю почти пятой части снаряжения НАТО в контрнаступлении

Фото: Reuters

Запад и Украина признали, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, которую поставили для проведения операции. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. (...) Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», — заявляет FT со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, который попал под обстрел во время поездки в Артемовск, рассказал, что контрнаступление украинской армии подошло к своему пику. По его словам, оно идет полным ходом. Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины давят на оборону России в разных местах, совершая попытки ее прорвать на одном из направлений.

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    Кристина Есикова
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