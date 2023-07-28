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13:17, 28 июля 2023Ценности

Сальма Хайек показала седые волосы и восхитила фанатов

Актриса Сальма Хайек показала крупным планом седые волосы в области лба

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала седину и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость запечатлела себя в салоне автомобиля с солнцезащитными очками на голове. Так, звезда продемонстрировала крупным кадром обесцвеченные волосы в области лба. «Вот совет, как замаскировать седые волосы, не красив их. Просто не носи очки на голове», — с иронией подписала она пост, который набрал более 418 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественным внешним видом женщины, о чем принялись писать в комментариях. «Красотка», «Ты, как хорошее вино. С годами становишься только лучше», «Ты в любом случае выглядишь великолепно», «Сальма, даже седина смотрится на тебе потрясающе», «Спасибо тебе за то, что ты не отрицаешь нормальное», — высказывались они.

Ранее Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. Знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свой внешний вид. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.

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    Мария Винар
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