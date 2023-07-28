Минобороны Британии случайно отправило засекреченные данные союзнику России

Telegraph: Минобороны Британии отправило секретные данные союзнику России

Министерство обороны Британии начало расследование после того, как выяснилось, что из-за одной опечатки чиновники случайно отправили электронные письма, содержащие секретную информацию, близкому российскому союзнику — Мали. Об этом пишет The Telegraph.

Ошибка произошла из-за того, что чиновники пропустили букву «i» в адресе электронной почты: они сообщения по адресу, заканчивающемуся доменом «.ml», а не «.mil». Первый принадлежит Мали, второй — США.

Мали не только является близким партнером России, но и входит в число шести африканских стран, которым президент России Владимир Путин обещал бесплатные поставки зерна после выхода из зерновой сделки с Украиной, ООН и Турцией.

Издание напоминает, что на прошлой неделе стало известно о схожей проблеме: в результате аналогичной ошибки в США миллионы военных электронных писем попали в Мали. Однако масштабы просчета в британском Минобороны «не идут ни в какое сравнение», пишет The Telegraph.