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19:24, 28 июля 2023Путешествия

Пассажиры устроили погром с мусором в самолете и возмутили пользователей сети

AviaNews: пассажиры Air Algérie оставили еду и мусор в самолете до Алжира

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры авиакомпании Air Algérie устроили погром в самолете и возмутили пользователей сети. Снимки оставленных в салоне лайнера еды и мусора опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Уточняется, что рейс следовал из Монреаля в Алжир. На кадрах, размещенных в сети, видно, что на креслах и под ними лежат коробки и пакеты из-под еды, а вокруг рассыпано нечто желтое. Пользователи предположили, что это может быть кускус. Более того, мусор был и в проходах, а также у выхода из самолета.

Юзеры негативно отреагировали на снимки, заметив при этом, что так выглядит любой чартер на курорт.

Ранее путешествующие с детьми родители поменяли ребенку подгузник в самолете и довели попутчиков до тошноты. На случившееся пожаловалась пользовательница форума Reddit и вызвала возмущение в сети. Родители ребенка обиделись на замечание, заявив в свое оправдание, что путешествовать с младенцем тяжело.

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    Зарина Дзагоева
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