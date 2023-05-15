Пользовательница Reddit пожаловалась на попутчицу с ребенком и вызвала возмущение в сети

Путешествующие с детьми родители поменяли ребенку подгузник в самолете и довели попутчиков до тошноты. На случившееся пожаловалась пользовательница форума Reddit и вызвала возмущение в сети.

По словам автора, из-за сильного укачивания во время перелетов ей пришлось принять таблетки от тошноты. Затем женщина решила поспать, однако вскоре проснулась от неприятного запаха грязных детских подгузников. Одна из пассажирок пеленала ребенка на столике для еды в салоне самолета, говорится в публикации.

«Мне пришлось идти в туалет, чтобы вырвать (...). Я ничего не сказала в первый раз. Но во второй раз, когда я услышала, как они лезут в сумку за подгузниками, я спросила, могут ли они пойти в туалет самолета, а не вынуждать всех терпеть этот запах», — написала она.

Родители ребенка обиделись на замечание, заявив в свое оправдание, что путешествовать с младенцем тяжело. О случившемся узнали члены экипажа, в том числе пилот, который по громкоговорителю призвал всех родителей менять подгузники детям на пеленальном столике в туалете.

В комментариях к публикации пользователи поддержали автора, отметив, что на столиках у кресел другие пассажиры обедают. «Это отвратительно», «Отныне я не буду там есть», «Эти подносы не дезинфицируются, а люди постоянно меняют на них подгузники», «Почему люди не понимают, что какашки не сочетаются с едой?» — возмутились юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Ryanair возмутился грязью на борту самолета, описав состояние салона фразой «самый грязный рейс в истории». Мужчину возмутили остатки еды и обертки под креслами. При этом турист отметил, что, по утверждениям бортпроводников, уборка воздушного судна проводится после каждого полета.