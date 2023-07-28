Облицовка дома в Севастополе обрушилась на детскую площадку из-за ветра

Облицовка жилого дома в Севастополе обрушилась на детскую площадку из-за ветра

В Севастополе прошел мощный ливень. Из-за сильного ветра облицовка одного из жилых домов обрушилась, передает издание «Подъем».

Штукатурка многоэтажного здания на улице Генерала Острякова упала на детскую площадку. На опубликованных в сети кадрах видно, что с одной из стен облицовка упала практически полностью. Автор видео отметил, что большая часть пенопласта осталась на месте.

Среди других последствий дождя в городе зафиксировали сильные потопы в жилых домах и других постройках. В торговом центре вода начала проникать внутрь мощным потоком через полоток. В многоквартирном здании на улице Гоголя жильцы не могли открыть дверь подъезда из-за скопившейся воды.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. «Всю ночь работа идет. Коммунальные службы работали всю ночь и в настоящий момент тоже», — заявили в пресс-службе правительства области.

Ранее сообщалось, что жители некоторых районов Севастополя остались без электричества после дождя. Отключение электроснабжения произошло в результате срабатывания системы защиты.