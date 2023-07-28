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16:46, 28 июля 2023Среда обитания

Облицовка дома в Севастополе обрушилась на детскую площадку из-за ветра

Облицовка жилого дома в Севастополе обрушилась на детскую площадку из-за ветра

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Севастополе прошел мощный ливень. Из-за сильного ветра облицовка одного из жилых домов обрушилась, передает издание «Подъем».

Штукатурка многоэтажного здания на улице Генерала Острякова упала на детскую площадку. На опубликованных в сети кадрах видно, что с одной из стен облицовка упала практически полностью. Автор видео отметил, что большая часть пенопласта осталась на месте.

Среди других последствий дождя в городе зафиксировали сильные потопы в жилых домах и других постройках. В торговом центре вода начала проникать внутрь мощным потоком через полоток. В многоквартирном здании на улице Гоголя жильцы не могли открыть дверь подъезда из-за скопившейся воды.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. «Всю ночь работа идет. Коммунальные службы работали всю ночь и в настоящий момент тоже», — заявили в пресс-службе правительства области.

Ранее сообщалось, что жители некоторых районов Севастополя остались без электричества после дождя. Отключение электроснабжения произошло в результате срабатывания системы защиты.

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    Александра Качан
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