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08:31, 28 июля 2023Забота о себе

Изобретатель разработал читающую мысли секс-игрушку

Vice News: в США изобретатель изобрел секс-игрушку, управляемую силой мысли

Кадр: The Autoblow / YouTube

Американский предприниматель Брайан Слоэн изобрел секс-игрушку, способную читать мысли. Об этом сообщает Vice News.

Для создания устройства Слоэн привлек группу исследователей, которые с помощью электроэнцефалографии собрали данные о работе мозга в моменты, когда человек думает о различных движениях. Это помогло разработать алгоритмы машинного обучения, которые на основании сигналов с датчиков определяют намерения пользователя. За счет этого он может мысленно управлять режимами работы устройства — запускать, ускорять, замедлять и завершать его работу.

Слоэну уже удалось изготовить прототип секс-игрушки, управляемой силой мысли. Изобретатель признает, что в настоящее время устройство нельзя назвать удобным. Желающему воспользоваться его детищем придется прикрепить к голове множество электродов с датчиками.

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