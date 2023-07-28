Изобретатель разработал читающую мысли секс-игрушку

Vice News: в США изобретатель изобрел секс-игрушку, управляемую силой мысли

Американский предприниматель Брайан Слоэн изобрел секс-игрушку, способную читать мысли. Об этом сообщает Vice News.

Для создания устройства Слоэн привлек группу исследователей, которые с помощью электроэнцефалографии собрали данные о работе мозга в моменты, когда человек думает о различных движениях. Это помогло разработать алгоритмы машинного обучения, которые на основании сигналов с датчиков определяют намерения пользователя. За счет этого он может мысленно управлять режимами работы устройства — запускать, ускорять, замедлять и завершать его работу.

Слоэну уже удалось изготовить прототип секс-игрушки, управляемой силой мысли. Изобретатель признает, что в настоящее время устройство нельзя назвать удобным. Желающему воспользоваться его детищем придется прикрепить к голове множество электродов с датчиками.

Ранее врач-сексолог и психотерапевт Олег Гулько напомнил о необходимости соблюдения правил использования секс-игрушек. По его словам, неправильное использование игрушек для взрослых приводит к травматизации.