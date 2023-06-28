Сексолог предупредил об ударе током при использовании секс-игрушек

Врач Гулько: чтобы секс-игрушки были безвредны, нужно обрабатывать их после использования

Чтобы секс-игрушки были безвредными, нужно соблюдать правила их использования, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. Эти правила он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По его словам, неправильное использование игрушек для взрослых приводит к травматизации. Особенно осторожным стоит быть с электрическими гаджетами, работающими от сети. Использовать их, обратил внимание Гулько, можно только согласно инструкции, иначе есть риск удара током. «Обязательно обрабатывайте гаджеты при каждом использовании. Можно использовать специальные средства или хотя бы просто теплую воду с мылом», — говорит он.

Необработанные игрушки, предупредил Гулько, использовать нельзя. Кроме того, ими нельзя делиться. «Особенно если есть риск, что микрофлора кишечника попадет во влагалище или микрофлора слизистой рта — на половые органы. Все игрушки лучше использовать индивидуально либо в одной паре», — посоветовал он. При возникновении раздражения или аллергических реакций, добавил сексолог, нужно прекратить использование игрушки.

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