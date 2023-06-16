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02:25, 16 июня 2023Забота о себе

Работница секс-шопа перечислила самые раздражающие привычки покупателей

Работница секс-шопа призналась, что ее раздражают взгляды свысока и шутки о больших дилдо

Фото: vilma3000 / Reuters

Работница одного из московских секс-шопов по имени Саша рассказала о самых раздражающих шутках и привычках покупателей. Она перечислила их в беседе с msk1.ru.

По ее словам, работники секс-шопов не видят ничего смешного в шутках про большие дилдо, поскольку считают секс-игрушки инструментом для улучшения половой жизни.

Еще есть шутки про игрушки, те же дилдо, из серии: "Где у вас это примерить?" Или же посетители как бы в шутку спрашивают: "Девушка, а вы сами-то это пробовали?" И одно дело, когда человек с таким своеобразным юмором расположен к диалогу и хочет получить информацию

Сашаработница секс-шопа

Кроме того, продолжила Саша, ее раздражают взгляды свысока со стороны покупателей и покупательниц, которые уверены, что только испорченный человек пойдет работать в секс-шоп. Мужчины, по ее наблюдениям, могут хамить в лицо, а девушки действуют иначе. «Чаще всего это девушки очень стеснительные. Они тоже смотрят свысока, мол, я вся тут такая непорочная, а ты работаешь в секс-шопе, и ты в целом падшая женщина», — призналась она.

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Также, добавила Саша, ее бесят люди, которые уверены, что все знают о сексе и, например, пытаются убедить продавца во вреде силиконовых смазок или не понимают, зачем нужны разные презервативы. «Говоришь, что люди все разные, что можно пользоваться большим спектром презервативов для разной чувствительности, а они говорят: "Не, мне и так нормально". Окей, ну а что же ты ко мне тогда с запросом пришел? Таких я не понимаю», — заключила Саша.

Ранее пользователи форума Reddit, работающие официантами, перечислили самые странные просьбы и капризы клиентов. Многие работники сферы обслуживания вспомнили о требованиях подать блюда по особому рецепту.

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    Александра Лисица
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