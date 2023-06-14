Официанты перечислили самые странные просьбы клиентов

Официант назвал среди странных капризов клиентов просьбу убрать из салата фиолетовые овощи

Пользователи форума Reddit, работающие официантами, перечислили самые странные просьбы и капризы клиентов. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Многие работники сферы обслуживания вспомнили о требованиях подать блюда по особому рецепту. Один официант назвал самым запомнившимся капризом просьбу одного из посетителей убрать из салата все фиолетовые овощи.

Однажды парень заказал большой овощной салат, чертовски серьезно посмотрел мне в глаза и сказал: «Ничего фиолетового». Я сделал вид, что не удивился, ничего не стал спрашивать. В итоге пришлось выбирать из салата все фиолетовое и нервно наблюдать, как он роется в салате. Он остался доволен, оставил большие чаевые. Теперь я всегда вижу в салате фиолетовое. Но ем

affle-house420 пользователь Reddit

Другой официант вспомнил, как клиент попросил отдать ему скатерть.

Джентльмен обделался в туалете и попросил скатерть, чтобы завернуться в нее и пойти домой. Прошло около 15 лет, и я до сих пор подаю ему еду в этом ресторане, ничего страшного. Скатерть назад мы не просили mrfancypantsssss пользователь Reddit

Требования некоторых клиентов не имели ничего общего с прямыми обязанностями официантов.

Когда я работал официантом в гавайском отеле, гость попросил меня забронировать акулье сафари. Ни я, ни отель не имели к этому бизнесу никакого отношения. Но я взял его карту, нашел брошюру, забронировал тур. Он дал мне чаевые в 250 долларов. Того стоило! jreed356 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали действия, которые в массовой культуре и общественном сознании оказались излишне эротизированными. По словам работников массажных салонов, клиенты ожидают, что массажист доведет их до оргазма.