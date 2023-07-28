Страховщики в России столкнулись с проблемой при расчете полисов

«Ведомости»: страховщики не смогли рассчитать аварийность электрокаров в такси

Российский союз автостраховщиков (РСА) столкнулся с проблемой при расчете полисов для электрокаров в каршеринге и такси. Об этом со ссылкой на источники в страховых компаниях сообщает газета «Ведомости».

Собрать и проанализировать данные об аварийности электромобилей страховщикам поручил Банк России. В апреле глава правительства Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по поддержке электротранспорта, для которых потребовалось пересмотреть тарифы ОСАГО для транспорта с электрическим двигателем.

Из-за того что в автоматизированной информационной системе (АИС) РСА отсутствует информация о типах электродвигателей, которая является ценообразующим фактором при расчете страховки, убыточность электромобилей рассчитать не удалось. Сейчас в стране мало подобной техники, и статистика об их аварийности нерепрезентативна, отметили опрошенные газетой эксперты.

Для страховой компании важна частота и величина убытка, когда виновником аварии становится водитель электрокара, так как страхуется его ответственность, заявил представитель «Совкомбанк страхования». Электромобили, как правило, тяжелее за счет аккумуляторных батарей — из-за своего веса и мощного двигателя они приносят больший ущерб в аварии, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но при этом они чаще оснащаются современными системами безопасности, что снижает риск ДТП. При этом в ремонте электрокары более убыточны из-за дорогих аккумуляторов и электромоторов. Их восстановление дороже на 20-30 процентов, добавил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Власти России поделились планами увеличить производство электромобилей в девять раз. До конца 2023 года в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто. Согласно обновленной стратегии развития автомобильной промышленности страны, каждый седьмой автомобиль в России в 2030 году будет электрическим.