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07:01, 28 июля 2023Экономика

Названы главные тренды российского авторынка в 2023 году

Продажи новых машин в России снизятся, а рынок станет более «вазовским»

Фото: Александр Чиженок / Коммерсант

Главными трендами российского авторынка в 2023 году станут снижение количества автомобилей на дорогах и увеличение доли машин «АвтоВАЗа». Такие тенденции назвали эксперты международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средние ежемесячные продажи новых автомобилей в России составляют 72-82 тысячи штук. Это выше, чем в провальном 2022-м, но ниже показателей 2019 года. За следующие полгода объемы реализации составят 900 тысяч новых автомобилей, ожидают эксперты.

«Для нашей страны это очень мало. Поэтому бизнес автодилеров сейчас активно трансформируется. Мы ожидаем, что дилеры будут все более активно продавать машины с пробегом. Примерно 17 процентов движущегося парка будет перепродано в текущем году. Изменится средний период владения автомобилем — новый срок будет около 5,5 лет. Люди будут чаще перепродавать свои авто, поэтому изменится срок лояльности к автосервису», — пояснил глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

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За последнее время изменился топ-10 популярных машин — место корейских брендов заместили китайские производители. Отечественный производитель же удвоил свои продажи — рынок становится еще более «вазовским», добавил Груздев.

По данным FIT SERVICE, средняя выручка у сервисов в июне 2023-го на 16 процентов превысила результаты 2022 года. За полгода они стали зарабатывать на 14 процентов больше. К этому привело не только подорожание запчастей, но и более частые обращения со стороны водителей, которые стремятся продлить срок эксплуатации автомобиля, отметила директор сети Татьяна Овчинникова.

Как ранее заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, сегодня в России нет дефицита автомобильных запчастей. Он отметил, что ранее россияне действительно сталкивались с отсутствием комплектующих, в первую очередь — для немецких автомобилей. «Но сейчас дефицита нет, потому что доставки наладились и запчасти поступают», — добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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