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19:35, 20 июля 2023Экономика

Россиянам рассказали о ситуации с автозапчастями в стране

Автоэксперт Субботин сообщил, что дефицита автозапчастей в России нет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дефицита автомобильных запчастей на сегодняшний день в России нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Специалист отметил, что ранее россияне действительно сталкивались с отсутствием запчастей для машин. Он добавил, что в основном это касалось немецких автомобилей.

«Но сейчас дефицита нет, потому что доставки наладились и запчасти поступают», — объяснил автоэксперт.

При этом стоимость комплектующих с начала специальной военной операции (СВО) варьировалась.

«Сначала автозапчасти подорожали очень сильно. Потом понизились в цене. Сейчас можно сказать, что с начала СВО они подорожали процентов на 15-20», — рассказал Субботин.

Другое дело обстоит с обслуживанием автомобиля. Есть проблемы с доступом к программному обеспечению, а диагностировать автомобиль и прошивать без этого невозможно. Тем не менее и здесь уже нашли пути

Вячеслав Субботинавтомобильный эксперт
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    Алена Шевченко
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