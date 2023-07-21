Россиянам рассказали о ситуации с автозапчастями в стране

Автоэксперт Субботин сообщил, что дефицита автозапчастей в России нет

Дефицита автомобильных запчастей на сегодняшний день в России нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Специалист отметил, что ранее россияне действительно сталкивались с отсутствием запчастей для машин. Он добавил, что в основном это касалось немецких автомобилей.

«Но сейчас дефицита нет, потому что доставки наладились и запчасти поступают», — объяснил автоэксперт.

При этом стоимость комплектующих с начала специальной военной операции (СВО) варьировалась.

«Сначала автозапчасти подорожали очень сильно. Потом понизились в цене. Сейчас можно сказать, что с начала СВО они подорожали процентов на 15-20», — рассказал Субботин.

Другое дело обстоит с обслуживанием автомобиля. Есть проблемы с доступом к программному обеспечению, а диагностировать автомобиль и прошивать без этого невозможно. Тем не менее и здесь уже нашли пути Вячеслав Субботин автомобильный эксперт

Ранее руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что стоимость кузовного ремонта и покраски автомобилей до конца лета может вырасти на пять-десять процентов. По словам эксперта, это обусловлено высоким спросом на ремонт автомобилей.