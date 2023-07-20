В России спрогнозировали рост стоимости ремонта автомобилей

Эксперт Кукарин: стоимость кузовного ремонта и покраски авто вырастет на 10% до конца лета

Стоимость кузовного ремонта и покраски автомобилей до конца лета может вырасти на пять-десять процентов, поделился прогнозом с «Газетой.ру» руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

По словам эксперта, это обусловлено высоким спросом на ремонт автомобилей, который связан с повышением стоимости новых авто. Все меньше россиян могут позволить себе новые машины, поэтому им приходится ремонтировать подержанные, констатировал эксперт.

Кукарин отметил, что в настоящее время россияне чаще всего обращаются в сервисы по ремонту не с мелкими проблемами, такими как сколы и царапины, а с потребностью в основательной работе — ремонте днища машины, замене порогов и арок.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году автотовары в России подорожали на 22,8 процента. Автовладельцам пришлось начать экономить на запчастях, заявляли в Союзе автосервисов России.

Чтобы справиться с недостатком комплектующих, в Минфине и Центробанке предложили использовать подержаные детали при ремонте машин по ОСАГО. Кроме того, в России решили создать перечень пригодных для повторного использования автозапчастей, а в Госдуме выступили с идеей создать отрасль восстановления бывших в употреблении деталей.