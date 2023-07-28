Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:40, 28 июля 2023Силовые структуры

Место падения обломков украинской ракеты в Таганроге показали на видео

СК РФ показал кадры с места падения обломков украинской ракеты в Таганроге
СюжетМинобороны:

Следственный комитет России (СК РФ) показал видео с места падения обломков украинской ракеты в Таганроге. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на данный момент следователи работают на месте происшествия.

О ракетном ударе по Таганрогу 28 июля заявили в Минобороны России, сообщив, что системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.

После произошедшего в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Мэр Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что в основном состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге прошел саммит Россия — Африка. О чем африканские лидеры попросили Путина и что готовы предложить взамен?

    МИД анонсировал запуск электронных виз в России

    Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровске

    Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации Харлан

    В США опровергли участие американских военных в конфликте на Украине

    Американский политик обвинил Запад во лжи о России

    Губернатор предупредил жителей Севастополя об учениях с ночными стрельбами

    Тренер «Торино» выразил сожаление из-за потери Миранчука

    В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу

    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости