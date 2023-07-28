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Место падения обломков украинской ракеты в Таганроге показали на видео
СК РФ показал кадры с места падения обломков украинской ракеты в ТаганрогеСюжетМинобороны:
Следственный комитет России (СК РФ) показал видео с места падения обломков украинской ракеты в Таганроге. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на данный момент следователи работают на месте происшествия.
О ракетном ударе по Таганрогу 28 июля заявили в Минобороны России, сообщив, что системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.
После произошедшего в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Мэр Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что в основном состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.