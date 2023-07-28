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10:40, 28 июля 2023Силовые структуры

На даче российской пенсионерки нашли схрон с боеприпасами

В Воронеже нашли тайник с гранатами и тротиловыми шашками на даче пенсионерки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Воронеже рабочие нашли тайник с боеприпасами на даче 57-летней пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канале Shot.

По данным канала, на участке в СНТ «Нефтяник-2» строители вели земляные работы и заметили подозрительные предметы, похожие на ручные гранаты. Они вызвали полицейских. Силовики изъяли десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри.

Все находки отправили на экспертизу. Она показала, что изъятое — промышленного производства и взрывоопасно.

Теперь правоохранители разбираются, почему тайник оказался на участке пенсионерки. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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    Екатерина Власова
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