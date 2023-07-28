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17:47, 28 июля 2023Моя страна

В Тверской области стартовал «Гумилевский фестиваль»

В Тверской области стартовал фестиваль, посвященный Николаю Гумилеву

Фото: РИА Новости

В Бежецком районе Тверской области стартовал литературный фестиваль, посвященный русскому поэту Серебряного века Николаю Гумилеву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Гумилевский фестиваль объединяет почитателей таланта семьи Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой, литературоведов, поэтов, деятелей искусства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие будет длиться три дня, в рамках которых состоятся концерты, театрализованные экскурсии, поэтические выступления и круглые столы.

Ранее в июле стало известно, что в столице Чувашии Чебоксарах состоится фестиваль «Зеленое золото России», посвященный хмелеводству.

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    Фариза Бацазова
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