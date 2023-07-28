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08:40, 28 июля 2023Россия

В российском регионе тренер по гимнастике ударила шестилетнюю девочку

В Красноярском крае тренер по гимнастике на занятии ударила шестилетнюю девочку

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Енисейске Красноярского края тренер по гимнастике на занятии ударила шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Мать российской дошкольницы написала заявление в полицию. Она разъяснила, что инцидент произошел после проведенных подряд двух тренировок.

Женщина уверяет, что ее дочь в слезах подошла к наставнице и попросила об отдыхе. Тренер в ответ оттолкнула ребенка и заставила продолжить занятие.

Придя домой, девочка обо всем рассказала матери. После просмотра записей камер видеонаблюдения сказанное ею подтвердилось.

Красноярские правоохранители провели проверку, после чего составили на тренера административный протокол по статье «Побои».

Ранее сообщалось, что в поезде МоскваВоркута женщина разозлилась на шумящих детей и избила бутылкой их тренера по карате.

Пострадавшая отказалась от медицинского освидетельствования и не стала предъявлять попутчице претензии.

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    Анна Щербакова
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