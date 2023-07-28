Глава Уганды назвал страну «островком стабильности» в Африке благодаря России

Президент Мусевени: Уганда стала «островком стабильности» благодаря оружию из РФ

Уганда является «островком стабильности» в Африке благодаря поставкам российского оружия. Об этом заявил президент страны Йовери Кагута Мусевени в ходе встречи с коллегой из России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что Уганда закупает большое количество военной техники из России, что помогло ей стабилизировать обстановку в стране. «Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части Африканского континента», — заявил Мусевени.

