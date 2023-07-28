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14:51, 28 июля 2023Экономика

Российский фондовый рынок обновил рекорд с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В ходе торгов в пятницу, 28 июля, индекс Мосбиржи, который включает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний, рекордно вырос. В моменте он прибавлял более 0,4 процента, поднявшись в верхней точке выше 3000 пунктов, что стало максимальным ростом с 22 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала индекс скорректировался до 2998,29 пункта. Между тем долларовый индекс РТС опускался на 0,38 процента, до 1035,14 пункта. При этом валютный рынок отреагировал на рост фондового рынка повышением котировок — доллар превышал 91,3 рубля, а евро поднимался до 100,59 рубля.

Курс доллара от TradingView

С начала года российский рынок акций вырос более чем на 39 процентов, однако аналитики предупреждают о скорой коррекции.

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    Мария Грушко
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