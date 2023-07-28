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20:16, 28 июля 2023Мир

Путин улыбнулся после слов скучающего по СССР африканского лидера

Президент Эритреи Афеверки вызвал улыбку Путина словами о крахе СССР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Крах СССР стал трагедией для всего мира, заявил президент Эритреи Исайас Афеверки в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку Путина.

По словам Афеверки, Советский Союз первым поддержал антиколониальное движение на африканском континенте, а его правопреемница, современная Россия, по-прежнему сохраняет теплые и дружеские отношения со своими партнерами в Африке.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом Путин объявил в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.

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    Глеб Бажуткин
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