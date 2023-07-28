В России появился «аналог» Uniqlo

Первый магазин-аналог Uniqlo Just Clothes открылся в ТЦ «Авиапарк» в Москве

В России открылся магазин Just Clothes, который позиционирует себя как аналог ушедшего из страны японского бренда одежды Uniqlo. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый магазин Just Clothes появился в торговом центре «Авиапарк» в Москве. У торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. В Just Clothes есть женский и мужской отделы, но в отличие от оригинального Uniqlo, детской одежды в магазине нет, как и купальников.

В линейке Just Clothes присутствуют более яркие цвета, чем у Uniqlo. В открывшемся магазине шире ассортимент хлопковых футболок, но они имеют другой фасон — в Just Clothes больше приталенных моделей с логотипом бренда. Их цена стартует от 1990 рублей. Пуховики стоят почти 17 тысяч рублей.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.