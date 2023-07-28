Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:14, 28 июля 2023Среда обитания

Подсчитан ущерб от стихийных бедствий в США

Bloomberg: ущерб от стихийных бедствий в США вырос

Фото: Carlos Barria / Reuters

Ущерб от стихийных бедствий в США значительно вырос за последние десятилетия. Сумму, в которую Штатам обходятся наводнения, торнадо и другие погодные явления, подсчитали эксперты Национальной атмосферной и океанической администрации (NOAA), передает Bloomberg.

В 1980 году только три катастрофы обошлись США больше, чем в один миллиард долларов. В 2022 году количество таких катаклизмов выросло до 18. В их число вошел и ураган «Иэн», который причинил вред на 114 миллиардов долларов. И хотя по общей стоимости ущерба от стихийных бедствий 2022 год проиграл 2005-му и 2017-му, он продолжил тренд на увеличение суммы.

«Число и стоимость природных катастроф растет со временем из-за усугубления последствий изменения климата», — заключил климатолог из Национального центра экологической информации (NCEI) Адам Смит. По его словам, пять из шести последних лет разрушения от катастроф обходились Штатам более чем в 100 миллиардов долларов ежегодно.

Материалы по теме:
Глобальное потепление делает грибы угрозой для всего живого. Насколько они опасны для планеты?
Глобальное потепление делает грибы угрозой для всего живого.Насколько они опасны для планеты?
22 апреля 2023
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии. Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии.Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
15 мая 2023

Сильнее всего по экономике бьют ураганы. С 1980 года тропические циклоны в Штатах причинили ущерб в размере 1,3 триллиона долларов. Экономисты отмечают, что последствия стихийных бедствий проявляются в течение нескольких лет, а некоторые общины рискуют так и не восстановиться полностью. При этом все больше людей переезжают в особенно опасные зоны, включая прибрежные районы и леса, подвергая себя риску.

Ранее эксперты назвали причину климатических катаклизмов в мире. По их словам, увеличение числа катастроф связано с резким ростом температуры океанов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Попавшие под обстрел военкоры обвинили ВСУ в намеренном ударе по журналистам

    Трампу предъявили новые обвинения

    Женщина отказалась от алкоголя и перестала получать удовольствие от секса

    Подсчитан ущерб от стихийных бедствий в США

    На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

    Голая женщина с пистолетом устроила стрельбу на мосту и попала на видео

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Бабенко

    США и Италия пообещали помогать Украине «столько, сколько нужно»

    В Запорожье сообщили об уничтожении цеха по ремонту бронетехники ВСУ

    Минпромторг обновил перечень параллельного импорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости