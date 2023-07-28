Подсчитан ущерб от стихийных бедствий в США

Bloomberg: ущерб от стихийных бедствий в США вырос

Ущерб от стихийных бедствий в США значительно вырос за последние десятилетия. Сумму, в которую Штатам обходятся наводнения, торнадо и другие погодные явления, подсчитали эксперты Национальной атмосферной и океанической администрации (NOAA), передает Bloomberg.

В 1980 году только три катастрофы обошлись США больше, чем в один миллиард долларов. В 2022 году количество таких катаклизмов выросло до 18. В их число вошел и ураган «Иэн», который причинил вред на 114 миллиардов долларов. И хотя по общей стоимости ущерба от стихийных бедствий 2022 год проиграл 2005-му и 2017-му, он продолжил тренд на увеличение суммы.

«Число и стоимость природных катастроф растет со временем из-за усугубления последствий изменения климата», — заключил климатолог из Национального центра экологической информации (NCEI) Адам Смит. По его словам, пять из шести последних лет разрушения от катастроф обходились Штатам более чем в 100 миллиардов долларов ежегодно.

Сильнее всего по экономике бьют ураганы. С 1980 года тропические циклоны в Штатах причинили ущерб в размере 1,3 триллиона долларов. Экономисты отмечают, что последствия стихийных бедствий проявляются в течение нескольких лет, а некоторые общины рискуют так и не восстановиться полностью. При этом все больше людей переезжают в особенно опасные зоны, включая прибрежные районы и леса, подвергая себя риску.

Ранее эксперты назвали причину климатических катаклизмов в мире. По их словам, увеличение числа катастроф связано с резким ростом температуры океанов.