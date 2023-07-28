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17:16, 28 июля 2023Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ВЦИОМ: почти 76,8 процента россиян доверяют Путину на посту президента России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Почти 77 процентов россиян (76,8 процента опрошенных граждан) доверяют президенту Владимиру Путину. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи также измеряли уровень одобрения работы Путина на посту президента в период с 17 по 23 июля 2023 года. По данным опроса, 73,2 процента россиян одобряют деятельность президента. ВЦИОМ отмечает, что уровень одобрения за неделю снизился на 1,2 процентных пункта.

При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,8 процента респондентов (минус 0,5 процентного пункта за неделю). Также россияне оценили работу премьер-министра: Михаилу Мишустину доверяют 59,9 процента опрошенных.

По данным опроса на конец июня, уровень доверия граждан российскому президенту Путину составлял 78,6 процента. Тем временем деятельность российского правительства одобряют 50,1 процента респондентов. Этот показатель снизился на 0,6 процентных пункта. О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину высказались 60,9 процента россиян.

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    Варвара Кошечкина
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