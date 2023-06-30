Россияне рассказали о доверии Путину

ВЦИОМ: уровень доверия Путину составил 78,6 процента

Уровень доверия граждан российскому президенту Владимиру Путину составил 78,6 процента. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень одобрения деятельности президента России снизился на 1,3 процентных пункта и составил 74,8 процента. При этом, как сказано по итогам опроса ВЦИОМ, Путину доверяют 78,6 процента россиян.

Тем временем деятельность российского правительства одобряют 50,1 процента респондентов. Этот показатель снизился на 0,6 процентных пункта. О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину высказались 60,9 процента россиян — снижение показателей зафиксировали на 0,9 процентных пункта. Помимо этого, 51,7 процента опрошенных заявили, что поддерживают его деятельность в правительстве России (сокращение на 1,6 процентных пункта).

Новый опрос проводился с 19 по 25 июня. Участие в нем приняли 1,6 тысячи российских граждан, достигших 18 лет.

Ранее в июне ВЦИОМ также обнародовал данные о том, насколько граждане одобряют деятельность президента России. Утверждалось, что его работа была одобрена 76,1 процента респондентов. При этом о доверии Путину высказались 78,9 процента россиян.