Задержание ФСБ россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ показала видео задержания жителя Орловской области, планировавшего вступить в военизированное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики выводят фигуранта. Его сажают в служебное авто и привозят в отделение. Затем показаны скриншоты его постов и записей в интернете.

Ранее стало известно, что мужчина придерживался проукраинских взглядов, он обратился в СБУ и погранслужбу Украины, чтобы понять, как он может въехать в страну для участия в боевых действиях. Подразделение, в котором задержанный планировал служить, признано в России террористическим.