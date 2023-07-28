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06:01, 28 июля 2023Среда обитания

Звезда «Доктора Хауса» купила поместье в США

Американская актриса Оливия Уайлд купила дом в Лос-Анджелесе за $5,9 млн

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса, звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд купила роскошное поместье в США. Она заплатила за жилье почти шесть миллионов долларов, сообщает Dirt.

Новое жилье актрисы находится в Лос-Анджелесе. Она заплатила за него 5,9 миллиона долларов. Дом был построен в 1940-х годах, а в 2015 году за его реконструкцию взялась известная архитектор Барбара Бестор.

Во владении Уайлд оказалось поместье с главным домом площадью почти 344 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, кухня, гостиная со столовой. На участке также оборудован бассейн, сад, зона отдыха с камином. Оттуда открывается вид на зеленеющие холмы.

Ранее телезвезда Ким Кардашьян избавилась от одного из объектов недвижимости в США. Она продала особняк 1957 года постройки в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз. Сумма сделки составила 3,5 миллиона долларов — на 1,8 миллиона меньше изначальной цены.

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    Нина Ташевская
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