Забег на Казбек пройдет в Кармадонском ущелье

В Северной Осетии в Кармадонском ущелье пройдет скайраннинг-марафон

В Северной Осетии в сентябре пройдет скайраннинг-марафон «Забег на Казбек». Об этом сообщает ТАСС.

Принять участие в забеге могут все желающие.

«С 14 по 19 сентября в Кармадонском ущелье Республики Северная Осетия-Алания уже в третий раз пройдет забег на Казбек. В рамках соревнований пройдет два этапа Кубка России по альпинизму (скайраннинг): забег на Чизджыты-хох, он же квалификационный забег на Казбек, и собственно высотный скайраннинг-марафон "BASK Забег на Казбек"», — говорится в сообщении.

Забег на Чизджыты-хохег пройдет 15 сентября на дистанции 3100 метров. Этап Кубка России по альпинизму состоится 17 сентября — 18 километров.

Программа мероприятия также включает вечер песен под гитару и лекцию об оледенении и о лавинах Кавказа.