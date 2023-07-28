Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»
На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница парка «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На странице размещена программа событий, которые пройдут в рамках форума. На площадке организуют свыше 800 различных мероприятий и проведут деловую программу «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».
В «Зарядье» разместят десятки тематических пространств — там пройдут концерты, лекции, детские занятия, выставки и мастер-классы. Гости площадки смогут поучаствовать в конкурсах, посетить чайную церемонию, заняться йогой на парящем мосту, побывать в гончарной мастерской и нарисовать картину с помощью кофе.
Вход на площадку свободны, для участия в некоторых мероприятиях потребуется регистрация — ее откроют на сайте в ближайшее время.
Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки.