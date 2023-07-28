Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»

На сайте Московского урбанистического форума открылась страница парка «Зарядье»

На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница парка «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На странице размещена программа событий, которые пройдут в рамках форума. На площадке организуют свыше 800 различных мероприятий и проведут деловую программу «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

В «Зарядье» разместят десятки тематических пространств — там пройдут концерты, лекции, детские занятия, выставки и мастер-классы. Гости площадки смогут поучаствовать в конкурсах, посетить чайную церемонию, заняться йогой на парящем мосту, побывать в гончарной мастерской и нарисовать картину с помощью кофе.

Вход на площадку свободны, для участия в некоторых мероприятиях потребуется регистрация — ее откроют на сайте в ближайшее время.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки.