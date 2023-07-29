Глава пресс-центра группы «Днепр»: ВС РФ нанесли удар по украинским диверсантам

Российские военные нанесли удар по украинским диверсантам около поселка Садового в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает РИА Новости.

Как рассказал Кодрян, разведчики выявили места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника, после чего артиллеристы Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли по ним удар. «В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — добавил он.

Кроме того, российские подразделения нанесли удар по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. В результате уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).