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17:32, 29 июля 2023Силовые структуры

В Петербурге на шоссе загорелся пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе загорелся пассажирский автобус

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП «Пассажиравтотранс».

По данным ведомства, инцидент произошел на Пулковском шоссе. Водитель сразу же вызвал сотрудников МЧС. Никто не пострадал.

Сотрудники Росгвардии рассказали, что они тоже принимали участие в тушении пожара. Кроме того, росгвардейцы оцепили территорию и перекрыли движение на опасном участке. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в салоне которого находились несколько десятков человек.

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    Екатерина Власова
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