Путин заявил об интересах стран Африки в космической сфере
Президент Путин заявил, что страны Африки интересуются космосом
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки интересуются космосом. Его слова приводит ТАСС.
«Страны Африки интересуются космосом, упускать это нельзя», — подчеркнул российский глава.
Ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что Россия вместо западных партнеров, отказавшихся от сотрудничества с «Роскосмосом» по ряду проектов, поищет новых. «Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии. Я надеюсь, мы найдем партнеров и в Африке», — отметил руководитель.