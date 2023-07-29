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23:08, 29 июля 2023Наука и техника

Путин заявил об интересах стран Африки в космической сфере

Президент Путин заявил, что страны Африки интересуются космосом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки интересуются космосом. Его слова приводит ТАСС.

«Страны Африки интересуются космосом, упускать это нельзя», — подчеркнул российский глава.

Ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что Россия вместо западных партнеров, отказавшихся от сотрудничества с «Роскосмосом» по ряду проектов, поищет новых. «Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии. Я надеюсь, мы найдем партнеров и в Африке», — отметил руководитель.

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    Юлия Мискевич
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