Глава «Роскосмоса» рассказал об обиде из-за западных партнеров

Борисов: обидно, что западные партнеры отказались от ряда проектов с «Роскосмосом»

Россия вместо западных партнеров, отказавшихся от сотрудничества с «Роскосмосом» по ряду проектов, поищет новых. Об этом генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передает ТАСС.

Борисов заявил, западные санкции затронули госкорпорацию, в результате чего 2022 год оказался непростым для российской космонавтики. «Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии. Я надеюсь, мы найдем партнеров и в Африке», — сказал руководитель.

По его мнению, космос должен быть вне политики. «Мы найдем пути выхода из ситуации, хотя, конечно, это обидно», — отметил гендиректор.

С февраля 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) западные страны начали вводить санкции против российской ракетно-космической отрасли и приостановились сотрудничество по научным программам. В частности, Германией был отключен телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ», а США заявили о планах перекрыть более половины импорта высоких технологий в Россию.

В ответ на эти действия «Роскосмос», в частности, приостановил пуски ракет российского производства с космодрома Куру и поставки ракетных двигателей американской стороне.