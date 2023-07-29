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14:35, 29 июля 2023Бывший СССР

ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

Сальдо заявил о попытке ВСУ разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонщиной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, ВСУ попытались атаковать в ночь с 28 на 29 июля, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), уточняет Сальдо. Упавшие обломки снарядов незначительно повредили будку обходчика и контактную линию.

«Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям», — заявил Сальдо.

29 июля системы ПВО перехватили две ракеты комплекса ПВО С-200, которые модернизированы для ударов по наземным целям. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Там добавили, что российские военные также перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

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    Варвара Кошечкина
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