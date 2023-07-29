Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 29 июля 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

МО: перехвачены измененные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две ракеты комплекса ПВО С-200, которые модернизированы для ударов по наземным целям. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что российские военные также перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

28 июля Украина нанесла ракетный удар по Таганрогу Ростовской области. Тогда системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Пострадали 12 человек, 9 из них госпитализировали. В Минобороны назвали целью атаки на город жилую инфраструктуру.

Затем последовал второй удар по региону. Тогда в Азовском районе средства ПВО поразили еще одну ракету С-200. Вторая перехваченная в регионе ракета, так же как и первая, была переоборудована из противовоздушной в ударную.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

    Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

    ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

    Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ около Марьяновки

    Боевая работа российских снайперов попала на видео

    В Германии назвали причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

    Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки «Запорожье»

    В Минобороны рассказали о наступлении ВС РФ на купянском направлении

    Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости