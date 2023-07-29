Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

МО: перехвачены измененные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две ракеты комплекса ПВО С-200, которые модернизированы для ударов по наземным целям. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что российские военные также перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

28 июля Украина нанесла ракетный удар по Таганрогу Ростовской области. Тогда системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Пострадали 12 человек, 9 из них госпитализировали. В Минобороны назвали целью атаки на город жилую инфраструктуру.

Затем последовал второй удар по региону. Тогда в Азовском районе средства ПВО поразили еще одну ракету С-200. Вторая перехваченная в регионе ракета, так же как и первая, была переоборудована из противовоздушной в ударную.