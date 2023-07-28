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20:50, 28 июля 2023Россия

Появилось видео падения ракеты на кафе в Таганроге

«Известия» опубликовали видео падения ракеты на кафе в Таганроге

Очевидцам удалось снять момент падения ракеты на кафе «Чехов сад» в Таганроге Ростовской области. Соответствующее видео опубликовали «Известия».

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, как на стоящее справа от дороги здание падает предмет. После чего следует мощный взрыв. Затем видео обрывается.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля также оценил работу системы ПВО и добавил, что Киев продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам и по населенным пунктам.

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    Никита Абрамов
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