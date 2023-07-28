Песков оценил работу системы ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область

Песков о ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область: сработала нормально

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нормально сработали при ракетной атаке на Ростовскую область со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводят «Известия».

«Там же система ПВО сработала, все работает, в этом плане все нормально», — сказал он в кулуарах саммита «Россия — Африка».

Также представитель Кремля добавил, что Киев продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам и по населенным пунктам, отметив, что в этом сущность украинского правительства.