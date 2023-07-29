На Крымском мосту повысят меры безопасности

Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему передали планы о повышении мер безопасности Крымского моста, сообщает РИА Новости.

«Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», — заявил он.

Глава государства отметил, что планируется повысить техническую и физическую защиту сооружения. Путин не уточнил, какие именно изменения стоит ожидать, однако выразил уверенность в том, что технологии, предложенные специалистами по данному вопросу, окажутся надежными.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам транспортной инфраструктуры Крыма нацелены на то, чтобы организовать блокаду полуострова.