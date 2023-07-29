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21:35, 29 июля 2023Бывший СССР

Запад поручил Украине захватить Крым в ходе контрнаступления

MWM: западные страны поручили Киеву захватить Крым в ходе контрнаступления

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Западные государства дали Киеву поручение захватить Крым в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовка к которому велась длительное время. Полуостров имеет символическое значение как для властей Украины, так и для его союзников, рассказали колумнисты американского портала Military Watch Magazine.

«Крым уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников», — пишет издание.

При этом, как подчеркнули обозреватели, исполнение задуманного серьезно осложнилось в связи с отсутствием у Киева боевой авиации, а также истощения запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, комментируя слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о скором заходе ВСУ в Крым, заявил, что если украинские военные попытаются организовать подобное вторжение, они «обломают зубы».

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    Марина Совина
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