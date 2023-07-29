В США заявили о кульминации конфликта на Украине

The Hill: в США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

Конфликт на Украине приближается к кульминации, считают в США. Из-за того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) близится к провалу, сценарий заморозки военных действий становится все более вероятным, пишет американское издание The Hill.

«Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций», — сообщается в статье.

Старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что главная причина медленного продвижения ВСУ в том, что российским войскам предоставляется достаточно времени, чтобы «приспособиться и восстановить свою систему укреплений». По его мнению, Украина не только не сможет прорвать российскую линию обороны, но и потеряет территории в результате контрударов противника.

Аналитики считают, что заморозка военных действий невыгодна Украине, поскольку только укрепит позиции России на новых территориях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на полях саммита «Россия — Африка», что ВСУ активизировались на запорожском направлении. Он подчеркнул, что все попытки украинского контрнаступления были остановлены, армия противника понесла большие потери, в том числе в технике.