Десятки человек пострадали в беспорядках на акциях протеста в Дакке

В Бангладеш 20 полицейских пострадали из-за беспорядков на акциях протеста

В Дакке оппозиция и сторонники правящей партии Бангладеш второй день подряд проводят многотысячные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичной полиции Фарука Ахмеда.

Уже 20 правоохранителей пострадали, а почти сто человек были задержаны.

Сторонники Националистической партии Бангладеш (BNP) требуют отставки премьера страны Шейх Хасины — она находится у власти уже 14 лет. Протестующие заявляют, что Хасина подавляет демократические свободы. Так, в пятницу, 28 июля, прошли митинги BNP, а сторонники правящей партии «Авами лиг» («Народная лига») проводили ответные акции в поддержку Хасины. Из-за этого на улицах было множество стычек. Отмечается, что десятки человек пострадали. Также BNP призывала своих сторонников оставаться в столице и организовать в субботу ее блокаду. «Авами лиг» сделала аналогичное действие.

Ахмед заявил, что силовики возбудят дела в отношении каждого, кто напал и нападет на полицейских. «BNP и связанные с ней партии устроили незаконные митинги на въездах в Дакку, они не получали разрешения столичной полиции на это», — пояснил он.

Известно, что задержанные представители BNP повреждали служебные авто, поджигая их. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

В декабре 2022 года местные жители уже протестовали против политики премьер-министра Шейх Хасины. «Шейх Хасина — воровка голосов», — скандировала толпа и требовала проведения выборов и назначения временного правительства.