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16:55, 29 июля 2023Бывший СССР

В России заявили о дефиците боеприпасов у ВСУ на одном направлении

Боец ЗВО заявил о нехватке боеприпасов у армии Киева на сватовском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Unsplash

По информации разведчика Западного военного округа (ЗВО) с позывным Бен, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали экономить боеприпасы на сватовском участке фронта на территории Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

Боец рассказал, что число обстрелов на этом направлении сократилось с декабря 2022 года, и сейчас их становится все меньше. «Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас», — уверен Бен.

Возможный дефицит снаряжения развездчик связал с тем, что армия Киева перебросила резервы на артемовское и запорожское направления. В то же время на сватовском направлении плановой целью ВСУ сейчас является одна-две мины, добавил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Чуровичи в Климовском районе области. По его словам, в результате атаки были частично повреждены четыре жилых домовладения.

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    Варвара Кошечкина
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