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01:37, 29 июля 2023Мир

Беспилотник США в Сирии чуть не столкнулся с российским истребителем

Минобороны России: беспилотник США опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Фото: WANA NEWS AGENCY / REUTERS

Беспилотник MQ-9 «коалиции» во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-34 в Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, информация размещена на сайте Минобороны РФ.

«28 июля в 07:55 на высоте пять тысяч метров в районе населенного пункта НАФЛА провинции РАККА в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полет беспилотника не был деконфликтован и только высокий профессионализм российских летчиков и быстрое принятие мер помогли предотвратить столкновение российского истребителя с БПЛА «коалиции».

Также, по словам Гуринова, в отношении беспилотников ВКС России в Сирии предпринимаются агрессивные действия и провокации, что вызывает беспокойство.

Ранее беспилотник MQ-9 уже был замечен в опасной близости к российским самолетам в Сирии. Полет БПЛА в ЦПВС назвали откровенной провокацией.

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    Александра Синицына
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