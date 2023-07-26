Беспилотник США опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

ЦПВС: беспилотник западной коалиции MQ-9 опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов рассказал, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) возглавляемой США западной коалиции провел опасное сближение с самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает РИА Новости.

«В 07.34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России», — заявил он.

По словам Гуринова, из-за облучения системами наведения вооружения у российских летательных аппаратов автоматически сработали бортовые комплексы обороны, в связи с чем был произведен отстрел ложных тепловых целей. Он также прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в том, что российские пилоты допустили опасное сближение с дроном, назвав их необоснованными и добавив, что полет БПЛА являлся откровенной провокацией.

В марте пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал об отказе Вашингтона приносить извинения России в связи с ситуацией с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9, который упал в Черное море.