США отказались извиняться перед Россией из-за ситуации с БПЛА в Черном море

США не просили извинений у России из-за ситуации со сбитым в Черном море беспилотником

Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал об отказе Вашингтона приносить извинения России в связи с ситуацией с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9, который упал в Черное море, сообщает ТАСС.

«Нет, мы не просили извинений», — заявил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США ясно дали понять, что намерены продолжить использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.