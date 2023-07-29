Стало известно о хранящихся на складе в Греции взорвавшихся боеприпасах

На складе в Греции, где произошел взрыв, не было самых современных снарядов

Стало известно о хранящихся на складе в Греции, где произошел взрыв, боеприпасах. Об этом сообщает портал «Прото тема».

На складах 111-го авиакрыла ВВС Греции взрыв уничтожил ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды. Однако издание уточняет, что боеприпасы не были ни самыми современными из тех, что хранились в 111-м авиакрыле, ни теми, которые были необходимы для боеготовности истребителей F-16 Block 30 и F-16 Block.

Ранее сообщалось, что в Греции командира 111-го авиакрыла ВВС отстранили после взрыва на складе боеприпасов. Его освободили от обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля, в районе Карампа префектуры Магнисия. В районе склада уже второй день был сильный пожар, но из-за ветра пламя охватило территорию военного лагеря.