﻿﻿Командира 111-го авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе

В Греции командира авиакрыла ВВС отстранили после взрыва на складе боеприпасов

В Греции командира 111-го авиакрыла ВВС отстранили после взрыва на складе боеприпасов. Об этом сообщает портал «Прото тема».

Его освободили от обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов. Инцидент произошел в четверг, 27 июля, в районе Карампа префектуры Магнисия. В районе склада уже второй день был сильный пожар, но из-за ветра пламя охватило территорию военного лагеря. Отмечается, что место охранялось пожарными машинами.

«Командование 111-го авиакрыла и руководство ВВС, по достоверной информации, письменно заверяли, что системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов работают безупречно. Собственно говоря, вечером в четверг, 27 июля, стало ясно, что такие понятия, как пожарная безопасность, противопожарная защита, охрана складов боеприпасов, автоматическое пожаротушение, почти неизвестны», — сообщается в издании.

По факту произошедшего проводится проверка, чтобы установить, несут ли ответственность другие лица, находящиеся в подчинении Главного штаба ВВС.

По итогам июля 2023 года более 100 лесных пожаров нанесли значительный ущерб атмосфере в Греции. За месяц было выброшено в общей сложности более миллиона тонн углекислого газа, что стало максимальным показателем как минимум за последние несколько десятилетий.

