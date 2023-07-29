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08:46, 29 июля 2023Россия

Роспотребнадзор исключил вероятность распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Попова исключила риски распространения холеры в России
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России после выявления случая в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры. И мы не допустили распространения», — подчеркнула она.

По ее словам, система эпидемического надзора, органы власти Тамбовской области и все службы в этой ситуации сработали на высоком уровне.

Ранее в Ленинградской области врачи начали проверку проб на холеру у троих человек. Сообщалось, что трое пациентов были признаны контактными по заболеванию в Тамбовской области, где ранее с подозрением на холеру был госпитализирован гражданин Индии, прибывший из Дели.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, холера не является опасным заболеванием для большинства стран. Он отметил, что ее можно контролировать

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