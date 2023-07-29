Покупатели пожаловались на качество приобретенных у украинцев ПТРК Javelin

Mash: арабы жалуются на нерабочие ПТРК Javelin, купленные у украинцев в даркнете

Покупатели из арабских стран жалуются на нерабочие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, купленные у украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из покупателей, оставивший отзыв на арабском языке, рассказал, что купил в даркнете 30 ПТРК у военного из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако аккумуляторы оказались нерабочими. Отмечается, что Javelin одноразовый, поэтому с нерабочей батарейкой его уже нельзя будет использовать.

Другие обманутые покупатели поддержали отзыв и заявили, что товар бесполезный, дорогой и неэффективный.

Сам продавец утверждает, что ему доставляют комплексы прямо из-за границы. Стоимость вооружения составляет четыре тысячи долларов. При этом доставка оплачивается отдельно — перевозят ПТРК в бочках моторного масла до любой границы.

Кроме того, «бизнесмен» заявляет, что сейчас тайники с Javelin находятся в Турции и Польше. Всего ему известно о 18 схронах.

Ранее сообщалось, что в новый анонсированный Вашингтоном пакет военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.