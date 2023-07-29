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14:56, 29 июля 2023Россия

Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка об уничтожении батальона

Дудаев провел беседу с авторами фейка об уничтожении батальона из Чечни

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка об уничтожении батальона из Чечни в зоне спецоперации (СВО). Об этом Дудаев сообщил в Telegram-канале.

Ранее в группах в одной и соцсетей распространилось аудиосообщение с мужским голосом, который утверждал, что большинство военнослужащих одного из чеченских батальонов были уничтожены в зоне СВО.

«Отметил, что их безответственное отношение к своим словам вызвало волнения в обществе. Эту фейковую информацию подхватили провокаторы и недруги Чеченской Республики», — написал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказывая о профилактической беседе.

Ранее президент Владимир Путин наградил Дудаева медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Чеченский министр удостоился награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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    Анастасия Шейкина
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