Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка об уничтожении батальона

Дудаев провел беседу с авторами фейка об уничтожении батальона из Чечни

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка об уничтожении батальона из Чечни в зоне спецоперации (СВО). Об этом Дудаев сообщил в Telegram-канале.

Ранее в группах в одной и соцсетей распространилось аудиосообщение с мужским голосом, который утверждал, что большинство военнослужащих одного из чеченских батальонов были уничтожены в зоне СВО.

«Отметил, что их безответственное отношение к своим словам вызвало волнения в обществе. Эту фейковую информацию подхватили провокаторы и недруги Чеченской Республики», — написал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказывая о профилактической беседе.

Ранее президент Владимир Путин наградил Дудаева медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Чеченский министр удостоился награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».